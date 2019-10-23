انتظام الدراسة بجامعة بنى سويف

شهدت جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، سير الدراسة وانتظامها بشكل طبيعي، دون تعطل؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية والتي تشهدها عدد من المحافظات، وتوافد الطلاب على الجامعة لحضور المحاضرات، سواء بكليات الجامعة بغرب النيل أو الكليات المتواجدة بمجمع التعليم الصناعي، ومجمع 300 فدان بشرق النيل.



وتشهد الجامعة عددًا من الأحداث والفعاليات، من أهمها حفل تخرج الدفعة الثالثة لطلاب كلية السياسة والاقتصاد دفعة أ.د شعبان مبارز، وذلك بمسرح جامعة بني سويف قاعة إيهاب إسماعيل، كما سيتم عقد ندوة المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة بني سويف بعنوان "كيفية التقدم لمنح السفارة البريطانية" وذلك بقاعة السمينار بإدارة الجامعة.



يذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد قرر تعطيل الدراسة، اليوم الأربعاء، بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى بسبب الأحوال الجوية بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة اليوم، أكثر مما حدث أمس الثلاثاء، كما تقرر تعطيل الدراسة أيضًا بعدد من المحافظات بالمدارس والجامعات.