اليوم.. مركز البحوث يستضيف البروفسير الأمريكى جيفرى روبينز

يستضيف المركز القومي للبحوث، اليوم الأربعاء، البروفسير الأمريكي جيفري روبينز رئيس التحرير بوكالة نيتشر الدولية، لإلقاء محاضرات عن النشر الدولي بالوكالة للأبحاث العلمية المتميزة، تحت رعاية بنك المعرفة المصري، والدكتور محمد هاشم رئيس المركز، وإشراف الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون البحثية والعلاقات الدولية.



يشار إلى أن اهتمام بنك المعرفة ووكالة نيتشر الدولية، باختيار المركز القومى تحديدا لإلقاء المحاضرات، نظرا لاهتمام إدارته برفع مستوى النشر الدولى وأيضا للترتيب المرتفع للمركز القومى للبحوث في النشر الدولى وبراءات الاختراع على مستوى الجامعات والمراكز البحثية على مستوى مصر وأيضا نظرا لأن المركز يضم عددا كبيرا من الباحثين في جميع التخصصات وحصول المركز على نسبة كبيرة من المشروعات الدولية ومشروعات صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية.



ويمنح المركز القومي للبحوث ووكالة النشر الدولية الباحثين المشاركين في التدريب شهادات دولية معتمدة.