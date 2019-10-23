القضاء الأمريكى يبدأ محاكمة غير مسبوقة لمجموعة "اكسون موبيل" النفطية

افتتحت الثلاثاء محاكمة غير مسبوقة لمجموعة النفط الأمريكية "اكسون موبيل" المتهمة بخداع المساهمين بشأن مخاطر التغير المناخي، سيكون الشاهد الأساسي فيها وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون.



ويتوقع أن يتابع قطاع الصناعة النفطية والمدافعون عن البيئة بدقة جلسات هذه المحاكمة التي وصفها العديد من الخبراء ب"التاريخية" بعد تحقيقات استمرت اربع سنوات.



وسيكون نجم المحاكمة التي ستستمر ثلاثة أسابيع ريكس تيلرسون رئيس مجلس إدارة المجموعة من 2006 حتى تعيينه وزيرا للخارجية بقرار من الرئيس دونالد ترامب في يناير 2017. وقد اقيل في نهاية مارس 2018.



وقد أعلن الاتهام والدفاع عزمهما على استدعائه للإدلاء بإفادته.



وفي جلسة افتتاح المحاكمة التي حضرها عدد من الناشطين المدافعين عن البيئة، اتهم ممثل النائب العام كيفن والاس "إكسون موبيل" بالادعاء خطأ ولسنوات أما المساهمين والمستثمرين، بأن خطط مشاريعها على الأمد الطويل كانت أكثر واقعية من مشاريع منافسيها، لأنها تتضمن احتمال تشديد قوانين دول عديدة تريد الحد من انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة.