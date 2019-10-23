وزير الدفاع الأمريكى يصل إلى العاصمة العراقية بغداد

وصل وزير الخارجية الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الأربعاء، 23 أكتوبر، 2019، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة رسمية ضمن جولته الشرق أوسطية.



ومن المقرر أن يبحث الوزير الأمريكي مع نظيره العراقي نقل قوات بلاده من سوريا وإبقائهم في العراق، إلى جانب مكافحة تنظيم داعش.

