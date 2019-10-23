أسعار النفط ترتفع وسط احتمال قيام أوبك بخفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أخبار أفادت أن منتجي النفط الرئيسيين بالعالم، قد يقومون بخفض كبير للإنتاج في ظل قلق إزاء الطلب.



وأفادت "رويترز" اليوم، مستشهدة بمصادر من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قولها إن المنظمة وحلفائها سيبحثون مسألة خفض إنتاج الخام، عندما يجتمعون في ديسمبر المقبل، وذلك نتيجة قلق إزاء ضعف نمو الطلب لعام 2020.



وقفز خام غربي تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 0.85 دولار، ليستقر على 54.16 دولار أمريكي للبرميل في بورصة نيويورك التجارية ميركانتايل، وارتفع خام برنت تسليم ديسمبر بـ0.74 دولار، ليغلق على 59.70 دولار، في بورصة لندن (ICE) للتعاقدات الآجلة.



في يوليو الماضي، اتفقت أوبك وروسيا، سوية مع منتجين آخرين غير أعضاء في أوبك، على تمديد خفض الإنتاج بـ1.2 مليون برميل يوميا لتسعة أشهر، وهي خطوة تهدف للحفاظ على أسعار النفط من التهاوي.



وظلت أسعار النفط تتعرض لضغط مؤخرا، في وقت يشعر فيه المعنيون بالسوق بقلق متزايد من أن الاقتصادي العالمي المتباطئ سيلقي بظلاله على الطلب على الطاقة.