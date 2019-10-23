معهد البترول: مخزونات النفط الخام الأمريكية تزداد الأسبوع الماضى

أفاد معهد البترول الأمريكي اليوم الأربعاء، بتعزز مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.45 مليون برميل، خلال الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر الجاري.



وأفاد المعهد بوجود زيادة كبيرة بـ10.5 مليون برميل في مخزونات النفط الخام للأسبوع السابق المنتهي في 11 أكتوبر، في حين أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أفادت بزيادة 9.3 مليون برميل.



وارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، في ظل أخبار أفادت أن المنتجين الرئيسيين للخام سينظرون في احتمال خفض كبير للإنتاج، بسبب قلق حول ضعف الطلب.



وارتفع نفط غربي تكساس الوسيط تسليم نوفمبر 0.85 دولار أمريكي ليستقر على 54.16 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية ميركانتايل، وارتفع خام برنت تسليم ديسمبر 0.74 دولار، ليغلق على 59.70 دولار للبرميل، في بورصة لندن (ICE) للتعاملات الآجلة.