اليونيسف تشدد على حماية الأطفال بعد مقتل 7 خلال أسبوعين غربى ليبيا

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن مقتل 7 أطفال وإصابة العشرات خلال أسبوعين في غرب ليبيا.



وأوضح مكتب المنظمة في ليبيا في بيان وُزع فجر اليوم الأربعاء أنه "خلال الأسبوعين الماضيين، تسبب العنف في خسائر فادحة بين الأطفال في طرابلس وغرب البلاد، حيث تحدثت التقارير عن مقتل 7 أطفال وإصابة العشرات بجروح".



واعتبر تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الهجمات الأخيرة تمثل "تذكيرا بأن الأطفال في ليبيا يواصلون دفع الثمن الأغلى مع استمرار العنف"، مشددا على ضرورة حماية الأطفال "في جميع الأوقات".



كما طالب كافة أطراف النزاع بالامتناع عن شن هجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمدارس والمستشفيات والمرافق الطبية.



وتسبب سقوط قذائف جنوبي العاصمة أمس الاثنين بمقتل طفلين وإصابة 3 بجروح، بحسب ما أفاد مصدر طبي.



وسبقها الأسبوع الماضي مقتل 3 أطفال وإصابة 5 آخرين جراء غارة جوية استهدفت منزلهم وسط العاصمة الليبية.