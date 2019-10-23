تايلاند ترحل 102 من العمال الميانماريين المهاجرين إليها بصورة غير شرعية

ذكرت سلطات الهجرة الميانمارية، اليوم الأربعاء، أن تايلاند أعادت 102 من العمال الميانماريين المهاجرين بصورة غير شرعية في آخر دفعة.



وسلمت إدارة الهجرة في رانونج التايلاندية العمال المهاجرين غير الشرعيين، بما فيهم 10 سيدات وطفلان، من خلال بوابة كاوثونج الحدودية في منطقة تانينثاري الجنوبية مساء الثلاثاء.



وأرجعت السلطات التايلاندية ترحيلهم إلى أسباب من بينها انتهاء تأشيرات الإقامة وعدم وجود وثائق مناسبة، مشيرة إلى أنهم قد أعيدوا بعد دفع الجزاءات بموجب القانون التايلاندي.



ومن يناير حتى 16 أكتوبر الجاري، تم ترحيل إجمالي 931 شخصا من العمال المهاجرين الميانماريين من تايلاند، وفقا للإحصاءات المجمعة.