عمدة أوكلاند: الحريق قد يؤثر على مؤتمر "أبيك" 2021

ظل الحريق الذي نشب في مركز مؤتمرات سكاي سيتي في أوكلاند، مشتعلًا لأكثر من 24 ساعة حتى اليوم الأربعاء، وهو ما قد يؤثر على مؤتمر منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك "أبيك" لعام 2021.



ويعتقد أن الحريق الذي اندلع بعد ظهر أمس الثلاثاء، كان سببه مشعل استخدم لتسخين وغلق مواد عازلة للمياه، في سقف المبنى قيد الإنشاء، المقرر أن يكون موقعا للقاءات "أبيك" عام 2021.



وانهمكت فرق الإطفاء على مدار الساعة، للسيطرة على الحريق، وكان عليها أن تضحي بالسقف من أجل تسهيل وصول أفضل للإطفائيين.



واستمر الحريق طوال الليل، وكان بالإمكان رؤية اللهب وأعمدة الدخان في أرجاء المدينة.



ومن غير المعروف حتى الآن مدى الدمار الذي ألحقه الحريق بالمبنى، الذي كان مقررًا أن يكتمل في أغسطس أو سبتمبر العام المقبل.



قال فيل غوف، عمدة أوكلاند، اليوم الأربعاء إن الحريق قد يؤثر على مؤتمر "أبيك" 2021، ولكنه لن يؤثر على أوكلاند كمدينة مستضيفة للحدث.