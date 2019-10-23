كوريا الجنوبية وروسيا تناقشان إنشاء خط ساخن بين قواتهما الجوية

من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية وروسيا، اليوم الأربعاء، مناقشات حول إنشاء خط ساخن بين قواتهما الجوية لتبادل المعلومات عن الطائرات التي تقترب من منطقتي تحديد الدفاع الجوي لهما.



قال مصدر حكومي اليوم إن كوريا الجنوبية وروسيا ستعقدان اجتماعا للجنة العسكرية المشتركة بينهما في سيئول في الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر في سيئول لمنع الاشتباكات العرضية في منطقتي تحديد الدفاع الجوي لهما.



خلال الاجتماع، من المتوقع أن يناقش الجانبان إنشاء خط ساخن لتبادل المعلومات عن الطائرات التي تحلق بالقرب من منطقتي تحديد الدفاع الجوي لهما ومذكرة تفاهم لإنشاء خط ساخن.



وفي شهر أغسطس من العام الماضي، اتفقت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية مع نظيرتها الروسية على إنشاء خط مباشر بين القوات الجوية للبلدين، وفي نوفمبر من نفس العام، تم الانتهاء من المناقشات حول مذكرة تفاهم لإنشاء خط مباشر.



ومن المنتظر أن تحتج كوريا الجنوبية بشدة على انتهاك 6 مقاتلات روسية لمنطقة تحديد الدفاع الجوي لها وتدعو روسيا إلى منع تكرار مثل هذا الانتهاك خلال الاجتماع.



يذكر أن 6 مقاتلات روسية انتهكت منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية يوم أمس الثلاثاء مما دفع القوات الجوية الكورية إلى نشر طائرات مقاتلة لإخراجها من المنطقة.



وكانت طائرة عسكرية روسية قد انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية بالقرب من جزر دوكدو مرتين لمدة 7 دقائق في 23 يوليو.



وفي 8 أغسطس، انتهكت طائرة عسكرية روسية منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية أيضا.