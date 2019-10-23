رابتورز يحتفل باللقب ثم يهزم بليكانز بعد وقت إضافى

أحرز فريد فانفليت 34 نقطة، من بينها ثلاثية حاسمة في الوقت الإضافي، ليفتتح تورونتو رابتورز حامل لقب دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين مشواره في الموسم الجديد بالفوز 130-122 على نيو أورليانز بليكانز مساء أمس الثلاثاء.



كما سجل باسكال سياكام لاعب تورونتو 34 نقطة واستحوذ على 18 كرة مرتدة قبل أن يغادر الملعب لارتكابه خمسة أخطاء شخصية مع تبقي 50.1 ثانية على نهاية الوقت الأصلي.



وعادل رابتورز، الذي تسلم كأس البطولة في مراسم أقيمت قبل المباراة، النتيجة عند 117-117 بعد رميتين حرتين من كايل لوري قبل 29.2 ثانية على نهاية الربع الأخير، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي.



وأضاف لوري 22 نقطة وسجل سيرج إيباكا 13 نقطة وأو.جي أنونوبي 11 نقطة لصالح تورونتو.



وتصدر براندون إنجرام لاعبي بليكانز وأحرز 22 نقطة، وأضاف جيه.جيه ريديك 16 نقطة وجوش هارت 15 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة.