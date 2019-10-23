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عالم

كوريا الجنوبية ترسل مقاتلات لتحذير طائرات حربية روسية فى منطقة دفاعها الجوى

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 07:09 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أرسلت كوريا الجنوبية مقاتلات اليوم الأربعاء لتحذير طائرات حربية روسية قالت إنها دخلت منطقة تحديد المجال الجوي الكوري، في أحدث واقعة في سلسلة من الحوادث المماثلة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول إن ست طائرات عسكرية روسية دخلت مرارا منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا على مدى ست ساعات، ومنطقة تحديد الدفاع الجوي تختلف عن المجال الجوي لأي دولة فهي المنطقة التي قد تطلب فيها الدول من الطائرات الأجنبية اتخاذ إجراءات معينة لتحديد هويتها.

ونفت وزارة الدفاع الروسية انتهاك مقاتلاتها التي كانت ترافقها طائرات حربية روسية أخرى لمجال أي دولة وقالت إنها كانت تحلق فوق مياه محايدة في بحر اليابان والبحر الأصفر وبحر الصين الشرقي.

ونقلت وكالة أنترفاكس للأنباء عن السلطات الروسية القول إن مقاتلات كورية جنوبية وأخرى يابانية لاحقت مقاتلتين روسيتين‭‭‭‭ ‬‬‬‬خلال مما وصفتها بأنها دورية كانت مقررة سلفا.

ومنطقة المثلث البحري بين اليابان وروسيا وشبه الجزيرة الكورية محل نزاع منذ وقت طويل وسط سلسلة من الخلافات المتعلقة بالمجال الجوي الإقليمي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سول في بيان "أرسل جيشنا على الفور مقاتلات لملاحقة ومراقبة الطائرات وتوجيه رسائل تحذيرية" مضيفة أن الواقعة تمثل المرة العشرين التي تنتهك فيها طائرة عسكرية روسية مجال تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية هذا العام.

وأطلقت طائرات حربية كورية جنوبية في يوليو تموز قنابل ضوئية ومئات الأعيرة التحذيرية قرب مقاتلات روسية انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية خلال ما وصفته موسكو بأول دورية جوية إقليمية مشتركة على المدى الطويل مع الصين.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه لم يتم إطلاق أي أعيرة تحذيرية يوم الثلاثاء لأن الطائرات الروسية لم تدخل المجال الجوي الإقليمي لكوريا الجنوبية.

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