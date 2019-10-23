المبعوث الأمريكى: الأوضاع فى شمال سوريا باتت "أفضل"

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سوريا، جيمس جيفري، إن فرص إنهاء الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد باتت أفضل بالمقارنة بالأسبوع الماضي لكنه أوضح أن وقف إطلاق النار بشكل دائم سيعتمد على التزام الطرفين بشروط الهدنة التي جرى الاتفاق عليها في أنقرة قبل أيام.



وأوضح المبعوث الخاص في جلسة بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء شهدت انتقادات من الجمهوريين والديمقراطيين لسياسات ترامب "نحن في وضع أفضل الآن عما كنا عليه قبل أسبوع.. حين ننظر إلى وقف إطلاق النار، أعتقد أننا قمنا بعمل جيد وأوقفنا هذا الصراع".



وقال إن الجيش التركي وافق على وقف القتال بشكل دائم إذا انسحب المقاتلون الأكراد من المنطقة التي جرى الاتفاق عليها في أنقرة الأسبوع الماضي. وانتهت مهلة وقف إطلاق النار اليوم الأربعاء، مضيفا أن العقوبات الأمريكية على أنقرة ستخفف فقط إذا أوقفت تركيا الهجوم.



كم أثار عدد من أعضاء مجلس الشيوخ احتمال تورط تركيا عضو حلف الأطلسي في "تطهير عرقي" بحق الأكراد.



ومن المقرر أن يدلي جيفري بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب غدًا الخميس.



وقال جيفري إنه لم يتم استشارته بشأن قرار ترامب سحب الجنود الأمريكيين من شمال سوريا مضيفا أنه شعر "بغضب" من الهجوم التركي لكنه قال إن تركيا لا تزال ديمقراطية تتبنى العديد من القيم الأمريكية وليست خصما لبلاده على الساحة الدولية.