بالصور.. شوارع بورسعيد تغرق فى مياه الأمطار

غرقت جميع الشوارع بأحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، صباح اليوم الأربعاء، في مياه الأمطار، نتيجة سقوط أمطار غزيرة على كافة أحياء المدينة الساحلية، صاحبها انخفاض في درجات الحرارة ورعد وبرق شديدين في سماء المحافظة.



وتجاوز ارتفاع مياه الأمطار بشوارع بورسعيد 30 سنتيمتر، فيما لم تتمكن بالوعات الأمطار التي أعلنت قيادات المحافظة عن تطهيرها من استيعاب كمية الأمطار، كما لم تظهر حتى الآن أي سيارات كسح لشفط المياه من الشوارع.



وانتظم العمل بموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، رغم سقوط الأمطار، وبلغ إجمالي حركة السفن، 23 سفينة، وتجري عمليات شحن وتفريغ السفن بصورة طبيعية.



كما انتظم العمل بمرفق المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس (بورفؤاد - بورسعيد) والعكس، ويعمل كوبري النصر العائم بمنطقة الرسوة بصورة طبيعية.