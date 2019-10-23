وزيرة السياحة تروج لـ"الإسكندرية" عبر "تويتر"

نشرت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" مجموعة من الصور لها بالأماكن التاريخية داخل عروس البحر الأبيض المتوسط.



وغردت الوزيرة باللغة الإنجليزية "لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط، موطن للعديد من القصص التي تحكيها معالمها اليونانية الرومانية، وأجواء رومانسية، ومأكولات أصيلة وشواطئ رملية،من الجميل أن هذه المدينة العظيمة هي وجهة تحجز التاريخ القديم على مر السنين".



وزار مدينة الإسكندرية مؤخرا اول باخرة سياحية قادمة من قبرص بعد توقف 10 سنوات على متنها 500 سائح من بينهم عمدة مدينة باڤوس القبرصية والوفد المرافق له فى إطار تنشيط العلاقات بين المدينتين فى ظل اهتمام القيادة السياسية بمصر وقبرص على دعم العلاقات بين البلدين.