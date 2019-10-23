بالصور.. أمطار غزيرة وبرق ورعد بالغربية

شهدت محافظة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، رتفاع شديد فى هطول الأمطار على كافة أرجاء المحافظة، ووصلت في بعض مدنها إلى ما يشبه السيول، وسُمعت أصوات الرعد بشدة، وشُهد البرق بصورة متتالية، وخرج الجميع من شرفات المنازل لمتابعة الأمر خوفًا وتضرعًا إلى الله، وفرحًا بالخير نتيجة الأمطار.



وكانت مدن محافظة الغربية، قد شهدت تغير مناخي ملحوظ، مصحوب بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع استمرار درجات الحرارة في المعتاد، إلا أنها شهدت انخفاضًا ملحوظًا في مدينتي بسيون وسمنود، وزادت هذه الأمطار من حدتها على مدينة المحلة الكبري، حتى وصلت للأمطار الغزيرة فجر اليوم، وعلى الفور شُهدت المستنقعات والبرك الطينية خاصة فى المدن الغير ممهدة مثل زفتى وكفر الزيات، وإنقطع التيار الكهربي فى معظم القرى والمدن.



وكانت مجالس المدن والأحياء قد بدأت منذ أمس في اتخاذ التدابير اللازمة حال زيادة معدل الأمطار، واستعدت غرف العمليات والطوارئ داخل ديوان عام محلي المدن والأحياء، وذلك حسب تعليمات المحافظة.



من جهتها أعلنت محافظة الغربية، تشكل غرفة عمليات وطوارئ مركزية يترأسها سكرتير عام محافظة الغربية، وذلك لتلقي أي شكاوى حال حدوثها، مع تجهيز سيارات الحملات والشفط في كافة مدن المحافظة، للسيطرة على مياه الأمطار حال زيادتها.