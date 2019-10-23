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حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة 15 متهمًا فى أحداث ماسبيرو الثانية

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:33 ص
جريدة الدستور
شيماء حسين
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نظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة محاكمة 15 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، وبعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وسامح سعيد، وبسكرتارية محمود متولي.

كانت النيابة، أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدي وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

كانت قد قضت محكمة النقض برفض طعن 8 متهمين فى قضية أحداث العنف، التي وقعت بمحيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في يوليو 2013، والمعرفة بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، وذلك عقب عزل محمد مرسى.

وأيدت المحكمة، الأحكام الصادرة ضدهم من الجنايات، لاتهامهم بالانتماء لجماعة إرهابية، وقضت النقض بإلغاء الغرامة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت فى مارس 2016 حكمًا بمعاقبة 15 متهمًا بالسجن المؤبد من عناصر الإخوان، وعاقبت 3 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام، وعاقبت 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرمت المحكمة كل متهم مبلغ 20 ألف جنيه.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت 23 متهمًا باتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، تكدير السلم العام.

والمتهمون الحاصلون على السجن المؤبد هم: مرتضى محمد، وسمير سعد، سامح عبد العاطي، وعمر مبارك، ومحمد سعيد، وأحمد عزت، ومحمد عزوز، إبراهيم عزمي، ووأحمد وحيد، محمد وحيد، أحمد يحيى، محمد عبد الحميد، ومعتز محمد، محمد شوقى، سعد محمد.

وحسب الحكم، فإن المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المشدد 15 عامًا هم: محمد عطية، على نور، مندور خليفة، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد 10 سنوات هم: حمادة أحمد، سعيد حمد، أحمد عبد الخالق، محمد هارون، ومحمد جمعة.

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