تعرف على دعاء المطر والرعد والبرق

بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي بدأت أمس الثلاثاء ومن المتوقع أن تستمر لعدة أيام، مع وجود برق ورعد، حيث خص الله هذه الأيام باستجابة الدعاء يستجاب فيها الدعاء.



ويرصد "الدستور" دعاء سقوط المطر والبرق والرعد، في سياق السطور التالية:-



الدعاء بعد نزول المطر: مُطرنا بفضل الله ورحمته.



دعاء سماع الرعد

جاء في السنة المطهرة أنه إذا سمع صوت الرعد في السماء، يجب على المسلم أن يترك ما يفعله من حديث، وأن يتوجه إلى الله بقلبه ويقول: (سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته)، ثم يقول المسلم "إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد".



دعاء سقوط المطر

آللّهُمَ آنّي آسّتَغفِرّگ لِگلّ ذَنّب، يَعّقِبُ آلحَسّرَة، ۆيِۆرِثّ آلنَدّآمَة، ۆيَحّبِسّ آلرِزّق ۆيَرّد آلدّعَآء، آللّهُمَ آفتَحّ لي آبۆآبّ رَحَمّـتِگ ۆآرّزقـني مِنّ حَيّث لا آحتَسّب، آللّهُمَ نۆّر لي دَرّبِي ۆآغّفِرّ لی ذَنّبِي ۆحَقِقّ لي مآ يَگۆنّ خِيّر لي ۆمَآ آتَمَنّآه، آللّهُمَ طَهِرّ قَلّبِي ۆآشّرَح صَدّرِي ۆآسّعِدّنِي ۆتَقَبّل صَلاتِي ۆجَمِيّع طَآعَآتِي ۆآجِبّ دَعۆتَي ۆآكَشّف كُرّبَتِی ۆهَمّی ۆغَمّی ۆآغّفِر ذَنّبِی ۆآصلِح حَآلِی ۆآجلو حُزّنِی ۆبَيّض ۆجّهِی ۆآجّعَلّ آلرّيَآن بَآبَی ۆآلفِرّدَۆس ثَۆآبَی ۆآلگۆثّر شَرّآبَي ۆآجّعَل لي فِيّمَآ آحِبّ نَصِيّب. آللّهُمَ آنّی عَبّدگ ۆآنّتَظِرّ مِنّگ فَرَحًَا قَرِيّبًَا يُرِيّح قَلّبِی ۆيُدّمِع عَيّنِی فَبَشِرّنِي ۆآسّألُگ آلشِفَآءَ فَعَآفِنّی ۆرَحمّتگ فآرّحَمّنِي ۆرَآحَہ آلبَآل ۆآلعِتّق مِنّ آلنّآر رَبی آنّي آسّألُگ بِعِزّ عَظَمَتِگ ۆجلآلگ آحتَآجگ عِنّدَمَآ تَحِيّن سَآعَتِي بِإذّنِگ فَآجّعَلّهَآ ۆآنَآ سَآجِدّ بَيّن يَدَيّگ ۆقَلّبِی يَنّبِض مِنّ خَشّيَتِگ. اللهم طَهِرّنِی مِنّ كَلّ ذّنُۆبِي ثُمَ اقبُضنِی إلَيك آللّهُمَ آنّي بِعِزّ عَظَمَتك ۆجَلّٱلَك آسّألُگ بِعَدَدّ مِنّ سَجَدّ لَك فِی حَرَمّك آلمُكَرّم مِنّ يّۆﻤ خلقك آلدّنيَآ إلى يّۆم آلقِيّآمَة آنّ تُحَقِقّ لی آمّنِيَآتِي ۆآمّنِيَآت كَلّ مِنّ آحِبّهُم ۆآنّ لا تَكسِرّ لـــيّ ظَهّرًَا ۆلا تصّعب لي حَآجَـّہ ۆلا تُعَظِمّ عَلَیّ آمّرًَا ۆلا تَحَنِی لي قَآمَـّہ ۆلا تَجّعَل مُصِيّبَتِی فِي دِيّنِی ۆلا تَجّعَل آلدّنيَآ آكَبّر هَمّي ۆلا تَكْشِفْ لي سِتّرًَا ۆلا سِرًّا فَإنّ عَصَيّتُك جَهّرًَا فَآغّفِرّ لـــيّ ۆإنّ عَصَيّتك سِرًّا فَاسّتُرّنِي ۆلا تَجّعَل ابتلائي فِي جَسَدّي ۆلا فِي مَآلِي ۆلا فِي آهّلِي اللهم أمين.