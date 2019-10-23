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محافظات

بالصور.. الجمعية الشرعية تجرى عملية قلب مفتوح لطفلة من متحدى الإعاقة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:31 ص
جريدة الدستور
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أجرت الجمعية الشرعية، عملية قلب مفتوح لطفلة قبطية من متحدي الإعاقة من محافظة سوهاج كانت تعاني ثقبين في القلب، بتكلفة بلغت 120 ألف جنيه.

وكانت الطفلة "مريم"، التي تبلغ من العمر سبع سنين تعاني وجود ثقبين في قلبها، زاد من معانتها اختلاط ثاني أكسيد الكربون بالخلايا، ما يتسبب في إصابة جسدها بزرقة، وعدم التنفس بشكل طبيعي، وتارة لا تستطيع مجرد الوقوف على قدميها.

ولم تكن أسرة الطفلة في ظل معاناتها المعيشية، تملك تكلفة العملية الجراحية التي تصل إلى نحو 120 ألف جنيهًا مصريًا.

وتكفلت الجمعية الشرعية بتكلفة العملية، بعد اكتشاف حالة الطفلة خلال القافلة الطبية للجمعية الشرعية لمتحدي الإعاقة التي نظمتها بمحافظة سوهاج مؤخرًا، حيث خضعت لفحوصات عاجلة تبين من خلاله أنها تعاني من "ثقبين بين الأذنين والبطنين والصمام الميترالي شرفات بها التصاقات تؤدي إلى حدوث ارتجاع".

وتم تشخيص الحالة على أنها تحتاج إلى إجراء عملية قلب مفتوح في أحد المستشفيات الخاصة، بتكلفة تصل إلى نحو 120 ألف جنيه.

وقرر القطاع الطبي بالجمعية الشرعية الرئيسية؛ تخصيص "ميزانية مفتوحة، وحدة متابعة، وتوفير أطقم طبية على أعلى مستوى، وثلاث عمليات جراحية".

ونقلت الطفلة إلى القاهرة في إحدى المستشفيات الخاصة لإتمام العلاج وإجراء العملية الجراحية اللازمة، وتم توفير غرفة إعاشة لأهل الطفلة مريم، وغرفة رعاية مركزة، ومتابعة على مدار الساعة.

وصرح مصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية بأن "اكتشاف حالة الطفلة "مريم"؛ جاء أثناء عمليات المسح الطبي الشاملة التي يقوم بها القطاع الطبي للجمعية، إذ تم عمل مسح لحالات متحدي الإعاقة في 4 محافظات، وشعرنا بالحرج لتنوع وتعدد الإعاقات وقررت الجمعية قبول كل الحالات في المحافظات الأربع وعمل العمليات الجراحية اللازمة لهم، على أن يتم بعد الانتهاء من هذه الحالات العمل على 5 تخصصات فقط، وهي عصبية نفسية ويعاني هذه الإعاقة ما يقرب من 38% من أبنائنا والتقييم النفسي وبه ندرة في التخصص، وتنمية المهارات، والسلوك والتخاطب، والعلاج الطبيعي".

وأوضح الأمين العام، أن "الجمعية بصدد إنشاء مركز طبي لمتحدي الإعاقة في كل محافظة بإجمالي 21 مركزًا على مستوى الجمهورية، بهدف تقديم الرعاية والعلاج لما يقرب من 15 ألف طفل"، لافتًا إلى أن قوافل القطاع الطبي بالجمعية قامت بمناظرة أكثر من 2000 حالة من متحدي الإعاقة من خلال القوافل الطبية التي تم تسييرها في سوهاج والمنيا والمنوفية والغربية، بالإضافة إلى 1200 حالة من المحافظات القريبة من القاهرة.

بدوره، أكد الدكتور على فؤاد رئيس القطاع الطبي أن هدف الجمعية يتمثل في خدمة أبناء الوطن بصرف النظر عن الديانة وأي تمييز، ومن هذا المنطلق تم علاج الطفلة مريم وإجراء ثلاث عمليات جراحية لها، ولا تزال تحت العلاج لمزيد من الاطمئنان عليها.

وأوضح أنه تمت مراعاة ظروف العائلة الفقيرة، وتوفير غرفة إعاشة لها بجوارغرفة الرعاية المركزة للطفلة مريم، حيث حضرت أمها وإخوتها، ولم يستطع والدها المريض حضورالعملية الجراحية لابنته، والتي لم تتجاوز ساعة وأربعين دقيقة وأجراها 4 أطباء قلب أطفال 2 أساتذة، و 2 مساعدين، وتمريض ممارس، ومدرب وطبيب لماكينة القلب، في إطارفريق متكامل أنجر العملية الجراحية بنجاح؛ لتعود الطفلة مريم لممارسة حياتها بشكل طبيعي دون أي معاناة.

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