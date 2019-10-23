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حوادث

حبس فتاتين مغربيتين الجنسية بتهمة الدعارة بالعجوزة

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 03:10 ص
جريدة الدستور
محمد عيسى
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قضت محكمة جنح العجوزة، بمعاقبة فتاتين مغربيتين الجنسية بالحبس ما بين 3 سنوات وسنتين مع الشغل والنفاذ بتهمة الاعتياد علي ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز نظير مقابل مادي، والاعلان عن انفسهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث جاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهمة "الياس.ا"، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، والمصادرة والمصاريف، كما عاقبت "هاجر.ل"، بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ ووضعها أيضًا ووضعها تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، والمصادرة والمصاريف.

كانت قد أحالت النيابة العامة بشمال الجيزة فتاتين مغربيتين الجنسية للمحاكمة بتهمة الدعارة بالعجوزة.

وكشف محضر قطاع الأمن الاجتماعي بالإدارة العامة لحماية الآداب، أنه وردت إليهم معلومات من مصادرهم السرية الموثوق فيها تفيد بقيام احدى الفتيات بإنشاء صفحة الكترونية على موقع "هوزهير"، تقوم فيه بالإعلان عن ممارسة الرزيلة وذلك بإحضار وتسهيل دعارة الفتيات للسائحين العرب لممارسة الجنس معهم نظير الاتفاق على مبلغ مالي.

وأضاف المحضر، أنه وبإجراء التحريات حول تلك المعلومات أمكن تأكيدها، وتبين قيام إحدى الفتيات بإنشاء الصفحة  للإعلان واستعدادها لممارسة الدعارة مع راغبى المتعة الحرام دون تمييز نظير مقابل مادي.

كما أكدت التحريات قيام مغربية الجنسية تدعى "راوية.ا" بالإعلان لممارسة الدعارة مع راغبي المتعة الحرام دون تمييز نظير مقابل مادي، وتم التواصل مع مصدرهم السري والاتفاق على التقابل بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعليه قام ضباط الإدارة على رأس قوة  من الشرطة السرية بمأمورية  ومعهم المصدر السري، وبالانتقال لمكان المقابلة، تلقى مصدرهم السري  مكالمة صوتية من الفتاة وبوصولها إلى المكان المحدد ومعها رفيقتها لعرضها ولممارسة الجنس مع المصدر السري، وذلك نظير مبلغ مالي متفق عليه وقدره 500 دولار أمريكى لكل منهم، فشاهدوا الفتاة وصحبتها فتاة أخرى ساقطة ينطبق عليها نفس مواصفات الفتاة صاحبة موقع حساب هوزهير، وتم ضبط الفتاتين بعد التأكد من شخصهم.

وأشارت التحريات، إلى أنه بمواجهة المتهمة "الياس.ا"،  أقرت بأنها صاحبة الحساب باسم "جوجو المغربية"، وأن تلك الفتاة صاحبتها حضرت لممارسة الجنس وأعمال الدعارة لأحد السائحين العرب نظير مبلغ مالي تم الاتفاق عليه، كما أقرا أنهما حضرا بناء على تواصل فيما بينهما حيث أنهما أصدقاء وجاءت معًا من دولة تركيا إلى دولة مصر لممارسة الرذيلة، وكذلك الدعارة دون تمييز، واتفقا فيما بينهم بأنهم سيتم تقسيم مبلغ 500 دولار  متحصلات أعمال الدعارة  فيما بينهما.

وتم ضبط الفتاة وبحوزتها اثنين هاتف محمول ويحمل شريحة عليها تطبيق "واتس اب"  والمستخدم فى تسهيل أعمال دعارة النسوة الساقطات للرجال دون تمييز،  وكذا تطبيق "الهوزهير" حيث اعترفت بقيامها بتثبيته منذ فترة حيث كانت خارج جمهورية مصر العربية  بدولة تركيا.

كما أقرت المتهمة الثانية "هاجر.ل"، 24 سنة مغربية الجنسية، أنها مقيمة بشقة مؤجرة صحبة صديقتها الأولى، وأقرت باعتيادها على ممارسة الدعارة والجنس صحبة صديقتها وإنهم يقومون باقتسام  المبالغ المالية فيما بينهم وذلك بعد قيام الأولى بالإعلان عن طريق صفحات  التواصل الاجتماعي.

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