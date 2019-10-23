والد الشهيد محمود البنا: القضاء هيحكم بالعدل أنا واثق

منذ أيام قليلة مضت، كان التزاحم هو بطل محيط واقعة محكمة شبين الكوم، حتى وصل لداخل المحكمة، الجميع يترقب إصدار الحكم من القاضي تشفيًا للصدور المكلومة على رحيل محمود البنا، صاحب الـ17 عامًا من عمره، وابن "تلا" في محافظة المنوفية، والمعروف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة" على يد قاتله محمد راجح.



"حق ابني عند ربنا وأكيد مش هيضيع، وكمان أنا عاذر الشعب المصري اللي اعتبر محمود ابنه وعايز يجيب حقه من القاتل".. بتلك الكلمات أكمل والد البنا حديثه لـ"الدستور".



وتابعً: "أنا واثق إن القضاء هيجيب حق محمود البنا، وكمان نتمنى من رواد السوشيال ميديا إنهم يبعدوا عن فبركة أي أكونت بإسمي على مواقع السوشيال ميديا سواء كان توتير أو فيسبوك".



مختتمًا قوله: "الجلسة الجاية واثق إن حق محمود راجع بإذن الله".



وكانت محكمة شبين الكوم قضت، الأحد، بتأجيل أولى جلسات محاكمة راجح و3 آخرين، في اتهامهم بقتل الطالب محمود البنا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة"، لجلسة 27 أكتوبر الجاري للإطلاع.