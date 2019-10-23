اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالاتجار بالبشر فى عابدين

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 4 متهمين بالاتجار بالبشر بمنطقة عابدين.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.



وأسندت النيابة للمتهمين "حسنية حمدي، محمد جمال، محمود جمال، شادي عصام"، تهمة الاتجار في الطفلة "سما حاتم"، بأن قامت المتهمة الأولى بعرض رضيعتها للبيع مقابل مبلغ مالي، لمرورها بأزمة مالية، فيما قام المتهمين من الثاني للرابع بمساعدة المتهمة على بيع رضيعتها، والتواصل مع مشترين، وعرض الطفلة على أكثر من مشتري مقابل مبالغ مالية، مما ألحق الطفلة الرضيعة بأضرار صحية وجسدية.