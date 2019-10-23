اليوم.. محاكمة عادل شكل بتهمة البلطجة

تنظر محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، محاكمة عادل شكل، كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري الرياضي، وآخر بتهم حيازة سلاح أبيض، واستعراض القوة والبلطجة.



كانت النيابة العامة أحالت كل من عادل محمود علي عبدالحليم، وشهرته "عادل شكل"، وأحمد محمد جابر، وشهرته "أحمد سواده" للمحاكمة بتهم حيازة سلاح أبيض، واستعراض القوة والبلطجة، وذلك في واقعة الفيديو الشهير بـ"عفش سواده".



واستمعت هيئة المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، وشاهدت الفيديو المتداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة، وذلك داخل غرفة المداولة، فيما سيطرت حالة من الغضب على "شكل" وظل يردد "لكل ظالم نهاية".



تعود بداية الواقعة، عندما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر "شكل"، وآخرين أثناء الرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة.



واستهدفت مأمورية أمنية المتهمين، وألقت القبض على "عادل شكل"، و"أحمد سواده"، بعدة تهم هي حيازة أسلحة بيضاء واستعراض القوة والبلطجة.



وتبين من التحريات قيام كبير مشجعي نادي الاتحاد السكندري وآخرين بالرقص بالأسلحة البيضاء بشارع الجواهر بمنطقة الحضرة الجديدة، احتفالًا بجهاز عريس "عفش" خاص بالمتهم الثاني "أحمد سواده".



وبسؤال المتهمين، اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها كنوع من البهجة والفرحة احتفالًا بوصول جهاز "سواده"، مؤكدين أنهم لم يقوموا بإحداث أي ضرر للمواطنين أو البلطجة.

