بالصور.. سحب مياه الأمطار من شوارع القاهرة الجديدة

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم سحب مياه الأمطار من الشوارع، موضحًا أن الوضع مستقر بالطرق الرئيسية والفرعية ويجري متابعة مستمرة من فريق إدارة الأزمات وجاري التعامل مع أي تجمعات مياه.



وقال "النجار"، في تصريح لـ"الدستور"، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لعدم تكرار واقعة الغرق السابقة وتم عمل هيكلة كاملة لمنظومة الصرف الصحي وتطوير البالوعات الخاصة بتصرف الأمطار من خلال تدعيم نحو 400 غرفة تفتيش صرف صحي، وشفاطات مياه تتوزع على الأماكن التي تتجمع فيها المياه بغزارة.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه على أتم استعداد لمواجهة أي أمطار خلال الأيام المقبلة مع بداية فصل الشتاء.