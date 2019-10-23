هبوط أرضى بطريق "الواحات - الفيوم" نتيجة الأمطار

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن غلق الطريق الإقليمي بداية من الكيلو 30 القادم من طريق الواحات إلى الفيوم نتيجة للطقس السيئ وهطول الأمطار التي تسببت في تجمع المياه بشكل كبيرة في منطقة هبوط يتبعها منطقة صعودية.



وأسفر ذلك عن حدوث هبوط بالطريق بطول 150 مترًا وعرض 30 مترًا وعمق 30 مترًا.



وقد وجه اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بتحويل الطريق في الاتجاهين.



ولم يسفر هذا الهبوط عن أي خسائر أو إصابات للارواح ولا الممتلكات.



وتم وضع كافة العلامات الإرشادية على الطريق.



وشهدت معظم الطرق السريعة سقوط أمطار نتيجة للطقس السيء الذي شهدته البلاد أمس الثلاثاء.



وقد أمر اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، بناء على تعليمات اللواء هاني جرجس مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الشرطة المتخصصة، بالدفع بسيارات الاغاثة المرورية والأوناش والتنسيق مع المحافظات للدفع بسيارات شفط المياه مع غرفة العمليات من خلال رقم الإغاثة ٠١٢٢١١١٠٠٠٠.



وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.