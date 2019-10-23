مستشفيات جامعة بنها ترفع حالة الطوارئ بسبب هطول الأمطار

أكد الدكتور عمرو الدخاخنى، مدير الاستقبال والطوارئ بمستشفيات الجامعية ببنها، على رفع حالة الطوارئ بكافة أقسام المستشفى الجامعى ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى تحسن حالة الجو وتوقف الأمطار؛ تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية الطب.



وأضاف "الدخاخنى"، فى تصريحات صحفية، أنه تم زيادة كفاءة العمل بالاستقبال والطوارئ من طاقم الأطباء والتمريض والأدوية والمستهلكات لسرعة التعامل الطبى على أكمل وجه وإنقاذ حياة المواطنين، مشيرا إلى أن إدارة المستشفيات الجامعية ببنها تحرص كل الحرص على راحة المرضى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بقسم الطوارئ وإلغاء جميع الأجازات للأطباء والأجهزة المعاونة حتى تحسن الأحوال الجوية واستقرار الطقس، فضلا عن المتابعة الدورية للاطمئنان على جاهزية المستشفى فى استقبال كافة الحالات والتعامل معها حالا.



وكان عميد كلية الطب جامعة بنها قد كلف الدكتور طارق عيسوى، المدير التنفيذى للمستشفيات، والدكتور عمرو الدخاخنى، مدير الاستقبال والطوارئ، بمتابعة رفع حالة الاستعداد القصوى؛ نظرا لحالة الطقس السيئ، حيث جرى زيادة كفاءة العمل بالاستقبال والطوارئ من طاقم الأطباء والتمريض والأدوية والمستهلكات لراحة جموع المرضى.