الجيش الليبى يعلن سيطرته على أغلب المحاور على تخوم طرابلس

أكد العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء، أن قوات الجيش تسيطر على أغلب المحاور على تخوم العاصمة طرابلس التي باتت تشهد هدوءًا حذرًا.



وأضاف المحجوب، في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة المتوسط الليبية، أن الجيش سيطر في الأيام الماضية على عدة مواقع تابعة للمليشيات المسلحة أهمها معسكر حمزة ومناطق استراتيجية بمحور عين زارة، كما سيطر بشكل كامل على محور الخلاطات.



وشدد المحجوب على أن الساعات المقبلة ستشهد لحظات حاسمة جدًا بعد هذه المدة من الهدوء الحذر.



وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والكتائب والميلشيات الموالية للمجلس الرئاسي، بقيادة فايز السراج.