بالصور.. تجديد استراحة التحميل ومنطقة المعدات والورش بمطار برج العرب

صرح اللواء مجدي محمدين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بأن مسئولي محطة مطار برج العرب للخدمات الأرضية، برئاسة المهندس فادى غانم، رفعوا كفاءة استراحة التحميل بمنطقة الـsorting area حتى تستوعب كافة العاملين بشركة مصر للطيران والعاملين فيها، من منطلق الحرص الكامل على راحة العاملين بالمحطات وتطبيقًا لأسس ومبادئ السلامة والأمان، ووفقا لتوجيهات وتعليمات مسئولى وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بتوفير بيئة صحية ملائمة ومناسبة للعاملين وصالحة للعمل داخل المحطات الداخلية والخارجية.



وأضاف محمدين، ان مسئولي محطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية قاموا بتغيير إضاءة ساحات التحميل والمعدات وأيضا الورش الفنية، لرفع كفاءة الإضاءة لسهولة العمل وتيسيرًا على العاملين بهذه الأماكن، وتطبيقًا لمبادئ السلامة والأمان داخل المحطة.



ومسئولي محطة شركة مصر للطيران للخدمات الارضية، يقومون باستخدام لمبات الليد التي تتسم بالإضاءة القوية وتوفير ترشيدا لاستهلاك الكهرباء، وفقا لتوجيهات وتعليمات مسئولى وزارة الطيران المدني لترشيد النفقات والمصروفات وزيادة الموارد الاقتصادية والمالية لكافة الشركات التابعة للوزارة، بما يعود بالنفع على منظومة الطيران المدني في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها خلال الآونة الاخيرة.