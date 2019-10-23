مصر للطيران تناشد عملائها بالحضور مبكرًا بالمطارات المصرية

ناشدت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، عملائها الكرام المسافرين على رحلاتها الدولية والداخلية، اليوم الأربعاء، ضرورة التواجد بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل موعد إقلاع رحلاتهم بثلاث ساعات على الأقل، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، باستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار شديدة اليوم الأربعاء.



وأشارت الشركة في بيان إعلامى، أن تلك التحذيرات جاءت لضمان الوصول في الموعد المحدد لإنهاء إجراءات السفر قبل إقلاع الرحلة وعدم حدوث تأخير في الرحلات.



وشهدت محافظات مصر سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق بالقاهرة والمحافظات، أدت إلى تعطل حركة المرور، بالإضافة إلى حدوث تجمعات للماء بالطرق الرئيسية وتقوم أجهزة الدولة التنفيذية بسحب مياه الأمطار من الشوارع وتشهد الطرق حاليا انسيابية بالعديد من المناطق.