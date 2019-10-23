حبس حلاق اعتدى جنسيا على شاب معاق بالدقهلية

أمرت نيابة مركز المنصورة بحبس حلاق ٤أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدى جنسيا على شاب معاق بقرية طناح التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.



وكان اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد خالد الزينى، مأمور مركز شرطة المنصورة من "أشرف. ش"، ٥٢ سنة، ومقيم طناح التابعة للمركز يتهم فيه شخص يدعى "حسام.أ.ح"، ١٥ سنة، حلاق، ومقيم بذات القرية بالتعدى جنسيا على نجله ويدعى "السيد" ٢٣ سنة، معاق ذهنيا.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة تمكن ضباط المباحث برئاسة الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز من ضبطه، وبمواجهته أكد أنه لم يقم بالتعدى وانه كان يقوم بالهزار لتصوير كمزاح.



تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٣٠٦٠ جنح مركز المنصورة لسنة ٢٠١٩ وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات.