التعليم تستثنى الإدارات والمديريات التعليمية من إجازة اليوم

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا صحفيا جديدا بشأن إجازة اليوم الأربعاء بسبب الأمطار.



وقالت إن الإجازة لجميع العاملين بالمدارس والطلاب بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، فيما عدا الدواوين والإدارات والمديرية، وذلك نظرََا لسوء الأحوال الجوية.



وأضافت: أما باقي المحافظات فذلك يرجع لتقدير السيد المحافظ.



وبناءً على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة للطلاب اليوم الأربعاء بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.



وأكدت الوزارة على سير العملية التعليمية بباقي المحافظات بصورة طبيعية وفي المواعيد المعلنة.