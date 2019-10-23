بالصور.. السيطرة على حريق التهم شقة فى العجوزة

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، في إخماد حريق داخل شقة سكنية دائرة قسم شرطة العجوزة، بعد أن انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، قد تلقت بلاغًا يفيد نشوب حريق بشقة بشارع عطبرة من أحمد عرابي العجوزة، وعلى الفور تم الدفع بـ٣سيارات إطفاء تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع الجيزة، واللواء هاني سعيد مدير إدارة الحماية المدنية بالجيزة، وتبين ان الاشتعال بالرسبشن وتم إخماد الحريق بمعرفة القوات دون وقوع إصابات.



وفي ذات السياق كان قد تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم النزهة، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى النزهة، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر امتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.