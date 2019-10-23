الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الأربعاء

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم الأربعاء سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مؤكدًا سقوط أمطار غزيرة ورعدية على محافظات القاهرة الكبرى، وباقي محافظات مصر.



وتابع عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "إنه سيكون هناك انخفاضا في درجات الحرارة بشكل مستمر، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة جنوبا نهارًا مائل للبرودة ليلًا.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الرؤية ستقل صباحًا في الشبورة المائية على شمال البلاد، مع ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة وسيناء قد تمتد إلى شمال الصعيد قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من شمال البلاد والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.