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بالصور.. ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر فى" شرم الشيخ "

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:01 ص
جريدة الدستور
غادة موسى
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اختتمت فعاليات مسابقة ملكة جمال بلجيكا قبل النهائية لعام 2020 في مدينة شرم الشيخ، والتي شارك من خلالها ٣٢ متسابقة بلجيكية برفع العلم المصري على المسرح، حيث وجهن التحية قائلين: "تحيا مصر"، وتقدمن بالشكر لفندق البارون الذي استضاف فعاليات الحدث ووفر لهن الإقامة المجانية والإعاشة الكاملة والمسارح حتي يتسني لهن خروج الحفل بهذا الشكل المبهر.

وكانت المسابقة قد بدأت في السابع عشر من الشهر الجاري، واختار القائمون على الحدث في دولةً بلجيكا مدينة شرم الشيخ لإقامة الفعاليات بها، للمرة السادسة على التوالي، وذلك دعما منهم للسياحة في مصر التي اختاروها بسبب جوها وشواطئها وشمسها، وأوضحوا أن مدينة شرم الشيخ ليس لها مثيل في العالم كله، وأنهم استمتعوا بكل لحظة في هذه المدينة الجميلة، ووثقوا زيارتهم بالصور والفيديوهات التي عرضت على أهم القنوات في بلجيكا.

وقالت دارلين ديڤو مديرة مسابقة ملكة جمال بلچيكا، أن الحفاوة التي استقبلهم بها المصريين جعلتهم يقررون أن يقيموا فاعليات المسابقة في مصر، وتحديدًا في مدينة شرم الشيخ " ودعمها ونقل الصورة الحقيقية المشرفة والجميلة لمصر، مضيفة أن مصر بلد شعرنا فيها بالمحبة والأمان والكرم وكان يجب أن ننقل لدولتنا ما رأيناه في مصر ونحثهم على خوض التجربة.

وعن استضافتهم للحدث، قال مدير عام فندق البارون عياد سعد، هذا واجبنا الوطني تجاه مصر، ويجب أن نكون يدًا بيد مع قادتنا لكي نصل جميعًا بمصر إلي بر الأمان، ولابد أن نثبت للعالم كله أن مصر بلد الأمن والأمان والحضارة والشواطئ التي ليس لها مثيل".

وأضاف: "عشت ٣٦ عامًا خارج مصر، وقررت العودة وتكملة مسيرة العمل في وطني لأن هذا واجبي، ورسالتنا من خلال هذا الحدث هو أن نقول للعالم لا تقلقوا مصر آمنة تمامًا وجميلة وليس هناك مدن في العالم تضاهي جمال شرم الشيخ والغردقة وباقي مدن مصر".

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