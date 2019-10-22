بالصور.. القاهرة تنتهى من أعمال شفط مياه الأمطار بنفق العروبة

انتهى محافظ القاهرة من متابعة نفق العروبة بعد انسداده من مياه الأمطار، والتي تسببت في إغلاقه تمامًا ونتج عنه شلل مروري بمحافظة القاهرة.



وحيا المحافظ إدارة المرور وفرق الإنقاذ على ما بذلوه من مجهود مع شركة الصرف لشفط المياه من النفق، وإعادته لطبيعته بعد فترة عمل استمرت لأكثر من 6 ساعات.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع حالة الاستعداد واليقظة للتعامل مع مياه الأمطار.



كان تفقد محافظ القاهرة محور صلاح سالم لمتابعة رفع تجمعات المياه الناتجة عن الأمطار المتوسطة التي تعرضت لها القاهرة، وأكد خلاله أن جميع رؤساء الأحياء متواجدين بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق مع فروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية، بالانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ.