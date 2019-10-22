إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بأطفيح

أصيب 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة أطفيح، مما أدى إلى توقف حركة المرور باتجاه بنى سويف، وانتقلت أوناش المرور؛ لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في أطفيح بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.



وفي سياق متصل، أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة وأتوبيس وانقلاب أحدهما أعلى الطريق في أوسيم، مما أدى إلى توقف حركة المرور اتجاه إمبابة، وانتقلت أوناش المرور؛ لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الخدمات المعينة في أوسيم بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.