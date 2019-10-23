اليوم.. أجازة رسمية بجامعة النهضة فى بنى سويف بسبب الأمطار

قرر الدكتور محمد أيوب، نائب رئيس جامعة النهضة الخاصة ببني سويف، أمس الثلاثاء، اعتبار اليوم الأربعاء أجازة رسمية بالجامعة؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وذلك حرصًا من الجامعة على سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.



وتعرضت عدد من المحافظات لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، وأصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، قرارًا بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بعدد من المحافظات اليوم الأربعاء؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.



وكشف مجلس الوزراء، أن هذه المحافظات هي" القاهرة، والجيزة، والقليوبية"، بجميع المدارس والجامعات، بناء على تقارير تلقاها من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة غدًا، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث اليوم.