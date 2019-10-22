الديهي مهاجما رشا قنديل: أشك في اتزانك الجنسي

علق الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، على الإعلان عن حوار مع المقاول محمد علي الهارب خارج البلاد، قائلا: "تخيلوا الـBBC بتستضيف الولد الحقير التافه اللي اسمه محمد علي، متسائلًا هل وصلت الحقارة لهذا الأمر؟".



وفتح"الديهي"، خلال حلقة البرنامج المذاع على فضائية "TEN": النار على مذيعة بي بي سي رشا قنديل، قائلا: "أنتي مجنونة يا رشا وأنا بشك في قواكي العقلية، وواثق في عدم اتزانك الجنسي، وعارف أن إنتي مريضة في عقلك، ورخيصة وشغالة في محطة رخيصة، وبتعملي حوار مع واحد رخيص، لأنك تافهة وبتستقبلي تافة على محطة أكثر تفاهة".



وكان الإعلامي نشأت الديهي، شن هجوما حادا على قناة BBC""، واتهمها بالكذب والعمالة والخيانة، وأنها تستهدف أمن مصر القومي وسلامة الشعب.

