بايرن يهزم أولمبياكوس بصعوبة وتوتنهام يكتسح ريد ستار فى أبطال أوروبا

فاز بايرن ميونخ الألماني على ضيفه أولمبياكوس اليوناني 3 2، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من المجموعات الثانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي شهدت اكتساح توتنهام الإنجليزي لضيفه ريد ستار بلجراد الصربي 5 صفر.



وفي المباراة الأولى، تقدم أولمبياكوس في الدقيقة 22 عن طريق المغربي يوسف العربي، لكن البولندي روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل للفريق الألماني في الدقيقة 33.



وعاد بايرن للتقدم في الشوط الثاني، حيث سجل ليفاندوفسكي هدفه الثاني له ولفريقه في الدقيقة 62، قبل أن يضيف الفرنسي كورنتين توليسو الهدف الثالث في الدقيقة 74.



وفي الدقيقة 78 سجل البرازيلي جويلرمي الهدف الثاني لأولمبياكوس.



ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد أولمبياكوس عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.



وفي المباراة الثانية، فاز توتنهام الإنجليزي على ضيفه ريد ستار بلجراد الصربي 5 صفر.



وسجل أهداف توتنهام كل من هاري كين في الدقيقتين التاسعة و72، فيما سجل الكوري هيونج مين سون هدفين في الدقيقتين 16 و44، بينما سجل الأرجنتيني إيريك لاميلا هدف في الدقيقة 57.



ورفع توتنهام رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ريد ستار عند النقطة الثالثة في المركز الثالث.