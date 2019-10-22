بيطرى الجيزة: ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة بالعمرانية

تواصل محافظة الجيزة حملاتها لضبط الأسواق، حيث تمكنت المحافظة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين برئاسة العميد خالد أبوالعلا من ضبط 4 أطنان لحوم فاسدة وأحشاء غير صالحة للاستخدام الأدمي.



وقال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة، إن ذلك يأتي في إطار الحملات المكثفة التي يتم تنفيذها لتشديد الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين، مؤكدًا على استمرار الحملات لضبط المخالفين.



وأوضح أنه تم ضبط 4 أطنان لحوم وأحشاء فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة العمرانية، لافتًا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.