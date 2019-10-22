الزعيم جمال عبد الناصر يرد على مؤامرة "BBC" (فيديو)

عرض الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، كلمة للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، علق خلالها على سب الإذاعة البريطانية له بكلمة "كلب" في تعلقيهم على حرب اليمن، قائلًا: "زمان كانوا بيجيبوا مركب يهزوا الحكومة، دلوقتي لما يشتمونا نقدر نضربهم بالجزمة من أكبر واحد لأصغر واحد".



وأردف الرئيس الراحل: "الأساطيل بتاعتهم منفعتش معانا عام 1956، طلعوا بحسرتهم وخبيتهم، ولم يعد أمامهم سوى أن يشتمونا، ولما يشتمونا بنشعر أننا مهمين، وإحنا نقدر نشتمهم في جرايدنا، هما قالوا عني كلب، وأنا بقولهم إنتو ولاد ستين كلب".



وعقب "الديهي" على الفيديو، قائلًا: "الله يرحمك يا جمال قولت عليهم من الستينات، دول ولاد ستين كلب، ويمارسون أفعال دنيئة حتى هذه اللحظة".

