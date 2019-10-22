نقيب الممثلين يرد على الباليرينا سحر حلمي حول امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي

رد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، على ما صرحت به الدكتورة سحر حلمي، أشهر باليرينا في مصر، أنه رفض قبول معادلتها للدكتوراه التي حصلت عليها من فرنسا، بأكاديمية الفنون، رغم صدور حكم قضائي نهائي لها بقبول المعادلة.

وقال زكي، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إنه لو صح ما تقوله الدكتورة سحر، فلتوكل محاميها وتعطيه ما يثبت صدور الحكم القضائي النهائي لها، لإرغام أكاديمية الفنون على تنفيذه.

وواصل أنه في النهاية موظف عام، ويعاقب الموظف العام بالعزل من وظيفته إذا ما امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، مطالبا الدكتور محمد الباز، بأن تتم هذه العملية تحت إشرافه، على أن يعلن على الهواء تفاصيل الواقعة، وحقيقة امتلاك الدكتورة سحر لحكم قضائية نهائي من عدمه.