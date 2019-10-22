التعليم تعلن تفاصيل تعليق الدراسة غدا

أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أن الأجازة في المدارس غدا الأربعاء للمعلمين والطلاب.





وبناءً على قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتوجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تم إرسال خطاب للمديريات التعليمية بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) بتعطيل الدراسة للطلاب غدًا الأربعاء بالمحافظات الثلاث، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.



