الأربعاء 23 أكتوبر 2019 الموافق 24 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

أيام زمان

"فتاة طائشة".. نور الهدي هروبت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:21 م
نور الهدي
نور الهدي
سناء إسماعيل
طباعة
فنانة امتلكت ملامح هادئة إلا أنها كانت على خلاف ذلك تمامًا في فترة شبابها ووصفت نفسها بأنها شقية وعفريتة.

وقالت نور الهدى، في مقال قديم لها بمجلة الكواكب بتاريخ 22 أكتوبر عام 1957، في العدد رقم 325: "كانت نتيجة شقاوتي أن رسبت عدة مرات في الامتحانات وذلك بسبب هروبي من المدرسة للاستماع للراديو أو مشاهدة فيلم سينما".

وأضافت: "اضطر والدي لإحضار مدرس خاص، لتقويتي في الدروس التي تكرر فيها رسوبي، ولكن حبي للغناء والسينما كان يكبر في قلبي ويطرد منه الخوف من عصا والدي وتهديدات ىالمدرس لي بإخبار والدي عن إهمال المتواصل واستمراري في سماع الراديو ومشاهدة الأفلام".

وتابعت: "ذات يوم قرر المدرس إخبار والدي وجاء إلى المنزل قبل والدي بفترة وانتظره في صالون المنزل وفي الوقت نفسه جاء أحد أقاربي فأدخلته إلى الصالون وكانت دهشتي عندما رأيته يندفع إلى المدرس ويحتضنه ليتضح لي أنهما كان زميلان دراسة فقررت أن استغل قريبي في التوسط له لعدم الوشاية لوالدي".

واستكملت: "استمعت إلى حديثهما ووجدت قريبي يقول له فاكر أيام زمان أيام لما كنت بتزوغ من المدرسة وينتظرك الناظر في اليوم التالي ليمنعك من حضور الحصص، وفاكر لما دلقت الحبر على بدلة المدرس الجديد، وفجأة دخل والدي وقررت أن أهرب بجلدي وانتظر هذه العلقة ولكن علمت بعدها أن المدرس لم يخبر والدي بشيء وأنه حضر فقط من أجل السلام عليه ولكن أظن أن المدرس خاف أن يشكوني لوالدي أمام قريبي بعد أن ذكره بهذه الذكريات التي تكسف".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رفض دعوى محاكمة طفل ضرب زميلته فى الحضانة

فى ذكرى وفاتها.. أبرز المعلومات عن "أم كلثوم لبنان"

عزوة نجيب.. التاريخ العائلى لـ«أديب نوبل»

أهالى قرية الأطفال المقتولين بفارسكور: شبهة جنائية وراء الحادث

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

كيف استغل الإخوان قضية "راجح" لإحداث فوضى بمصر؟

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من الأهلى على قرار تأجيل الدورى

منذ حوالي 10 ساعات

"الأرصاد" تعلن خريطة سقوط الأمطار والسيول في محافظات مصر

منذ حوالي 5 ساعات

سيول "غير مسبوقة" في الشرقية.. ومصرع طفلة صعقًا

ads

الصور

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

image description

داليا محي الدين تروج للسياحة على طريقتها الخاصة "فيديو"

image description

بالصور.. تامر عبد المنعم يكرم لبلبة بندوة قصر السينما

image description

مباراة فوز الزمالك على المقاولون وتصدر الدورى مؤقتًا

image description

"الهضبة" ونجوم الفن والرياضة في حفل زفاف شقيقة ملك قورة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الأهلى على قرار تأجيل الدورى

حقيقة تراكم مياه الأمطار في مطار القاهرة.. مصدر يرد

تعطيل الدراسة غدًا بمدارس وجامعات القاهرة الكبرى بسبب الأحوال الجوية

سيول "غير مسبوقة" في الشرقية.. ومصرع طفلة صعقًا

أيام زمان

"فتاة طائشة".. نور الهدي هروبت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

تعرف على آخر أغنية لـ كوكب الشرق (فيديو)

عبدالحليم حافظ جمع أكثر من 60 ألف جنيه إسترليني في 4 أيام بالمغرب

"غمزة عين" كادت أن تدفع ثريا سالم حياتها ثمنًا لها

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة: النوم ينشّط الخلايا المناعية في الدماغ

تحذير.. تدخين الكبار يسبب فقدان النظر عند الأطفال

عادات تتحكم فى ضغط الدم و"السكرى" و"الكولسترول"

إنتاج جنين دون بويضات أو حيوانات منوية.. فقط قطعة جلد

الرئيس نيوز

الأزهر يعلن: تعطيل الدراسة غدا بالمعاهد في 3 محافظات

خبير أرصاد: "سيول" في شمال الصعيد وشرم والبحر الأحمر غدا

"الكهرباء" تصدر بيانا بسبب سوء الأحوال الجوية فى المحافظات

"الصحة": طوارئ قصوى لمواجهة الأمطار.. وانعقاد غرفة الأزمات 24 ساعة

منوعات

التهابات الأسنان واللثة علامات تحذيرية للإصابة بأزمة قلبية

"فولوكوبتر" تطلق أول تاكسى جوى فى العالم بسنغافورة

العثور على مخلفات في سلاحف بحرية نافقة بكوريا الجنوبية

سكان بلدة رومانية يحزنون على "آيل" مصاب فضل الموت وسطهم

كشكول

التعليم توضح موقف العاملين بالمدارس من إجازة غداً

تعطيل الدراسة غدا بجامعة الأزهر فرعي القاهرة والقليوبية

المعاهد الأزهرية تعلن تعطيل الدراسة بـ٣ محافظات غدا

إطلاق تطبيق جديد على استمارة التلميذ

إسلام سياسي

"منير البودشيشي": التصوف هو السلاح الوحيد القادر على حماية العالم من الإرهاب

صوفية لبنان تحذرمريديها من المشاركة فى تظاهرات بيروت

فاعليات صوفية لمحاربة الإرهاب ودعم الدولة بمولد "الدسوقي" بكفر الشيخ

فاشلون.. أبرز اعترافات قادة الإرهابية بفشل الجماعة


زيت وسكر

إلحاق جميع الأطباء البشريين المكلفين ببرنامج الزمالة المصرية

انفوجراف.. كيف تستخرج بطاقة رقم قومي من الموبيل؟

أسعار الحديد بنهاية 22-10-2019

أسعار البيض في نهاية اليوم الثلاثاء

مقالات الرأي
ماجد حبته
غزو سوريا.. كلهم يلعبون
د.مينا بديع عبدالملك
بابا الفاتيكان يوحنا بولس الأول.. المتضع بالحقيقة
ماجد حبته
لبنان.. بعد الورقة التخديرية
لواء.حمدى البطران
المصريون فى رسائل إنجليزية
المزيد

الثقافة

أزمة سد النهضة على طاولة "المصرية للقانون الدولي".. السبت

"مصر والعبور للمستقبل" ندوة في ملتقى الهناجر الثقافي

"الحرية في الأشكال الشعرية" على مائدة اتحاد الكتاب.. غدًا

"رقصة منتصف الليل" مجموعة قصصية جديدة لـ حسن العربي

صفحتنا ع الفيس بوك