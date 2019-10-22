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محافظات

رفع درجة الاستعدادات القصوى بمدارس مطروح لمواجهة الأمطار

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:19 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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أصدر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، مساء اليوم الثلاثاء، تعليمات مشددة لمسؤولي الأمن بالمديرية ومديري الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المدارس لمواجهة سقوط الأمطار والسيول وموجة الطقس السيئ التي تمر بها مصر حاليًا، بالإضافة إلى التنفيذ الفوري والمحكم لخطط الإخلاء العاجل التي تم التدريب عليها بالمؤسسات التعليمية خلال الفترة الماضية حال مواجهة أي كوارث تهدد سلامة الطلاب.

ووجه وكيل تعليم مطروح مديري الإدارات التعليمية بالتشديد على مديري المدارس بالتخلص الفوري من الأعشاب العشوائية بأسطح المؤسسات التعليمية، مع التأكد من عدم وجود أسلاك عارية بالأفنية والجدران لضمان سلامة جميع العناصر البشرية للمنظومة التعليمية بمطروح.

كما وجه "النيلي" موجهي عموم التربية الاجتماعية والمكتبات والصحافة المدرسية بضرورة تنفيذ ندوات توعية وبرامج إذاعة مدرسية لتوجيه الطلاب والمعلمين لأفضل الطرق المتبعة خلال سقوط الأمطار لضمان تحقيق عوامل السلامة والأمان للطلاب.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أن جميع المدارس على مستوى محافظة مطروح من مدينة الحمام ومنطقة البنجر شرقًا وحتى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، جرى تنظيم تدريبات لها على مواجهة الكوارث وكيفية التعامل معها، وتنفيذ خطة الإخلاء الكامل للمدرسة بما يضمن سلامة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين في حالة حدوث أي طوارئ مثل السيول والحريق وغيرها.

وأكد "النيلي"، أن الدراسة منتظمة في جميع مدارس مطروح غدًا مؤكدًا على أن التقلبات الجوية لم تعيق انتظام الدراسة.

وقرر رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة غدًا بالمدارس والجامعات بالقاهرة الكبرى؛ بسبب الأحوال الجوية التي أدت إلى غرق الشوارع والميادين.

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