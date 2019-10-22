أول امرأة تعلق على مباراة كرة قدم فى إيران

أعلنت هيئة الإذاعة الرسمية في إيران (إيريب)، مساء اليوم الثلاثاء، أن امرأة ستعلق على مباراة لكرة القدم في الإذاعة على الهواء مباشرة وذلك لأول مرة في البلاد.



وأوضحت (إيريب) أن نجمة جعفري ستكون أول امرأة في تاريخ الجمهورية الإسلامية تعمل كمعلقة رياضية، حيث ستعلق على مباراة أياكس أمستردام وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا مساء غدًا الأربعاء.



وأضافت (إيريب) أن خبيرتين ستساعدان جعفري في مهمتها.



تجدر الإشارة إلى أن التقارير الرياضية والتعليق على مباريات كرة القدم كان شأنا خاصا بالرجال في إيران حتى الآن.