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حملة "تمرد" تشن هجومًا على تعديلات قانون النفقة (فيديو)

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:12 م
جريدة الدستور
ياسمين عباس
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شن طارق الجارحي، المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة، هجومًا حادًا على التعديلات التي طرأت على قانون النفقة، والذي نص على أنه كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة الزوجة والمسكن والأطفال، وامتنع عن الدفع لمدة ثلاثة شهور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقال "الجارحي"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TEN"، إنه تقدم بمقترحات كاملة لتعديل قانون الأحوال الشخصية في إبريل 2017، ولم يتم مناقشته حتى الآن، حيث إن بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب تحجج بأن الأزهر لم يرد على تلك التعديلات.

وأردف: "تعديل قانون النفقة وحبس الأب وحرمانه من الخدمات الحكومية، لمصلحة مين بيتم ذلك، إحنا مش عارفين مقترح واحد فقط ييجي على طرف ضد طرف".

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