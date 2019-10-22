أبرز ما رصدته عمليات الجيزة على مدار اليوم

أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة أن، غرفة عمليات المحافظة لم تتلقى أى استغاثات عن وقوع مشاكل كبيرة تمثل كارثة كما حدث في عدد من المحافظات لسوء الأحوال الجوية.



وأوضح المصدر لـ الدستور: أن المحافظة وجهت جميع رؤساء المدن والأحياء بسرعة تشكيل غرفة عمليات مصغرة داخل كل مركز أو مجلس مدينة أو رئاسة حي وربطهم جميعًا بغرفة العمليات المركزية المنعقدة فى ديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة.



وكشف المصدر أن، غرفة العمليات المحافظة رصدت تجمعات المياه بمنطقة ميدان الرماية وطريق الواحات والفيوم، وحول مهبط ومطلع الكباري، وتم على الفور توجيه سيارات الشفط التابعة للهيئة العامة للنظافة وشركة مياه الجيزة وتمكنت من سحب المياه.



وتابع: أن غرفة عمليات المحافظة رصدت وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي لمدينة الصف أسفر عن اصابة 10 أشخاص ووفاة 4 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى وإيداع جثث المتوفين في ثلاجة المستشفى لحين تصرف النيابة العامة.



وأشار الى أن محافظ الجيزة، وجه تعليمات مشددة لقيادات المحافظة بمتابعة خريطة الأرصاد الجوية ورفع درجة الاستعداد منذ يوم 19 أكتوبر الجاري وليست من اليوم وكذلك مراجعة مطابق صرف الأمطار ومخرات السيول وتطهير شنايش الأمطار، وأعمدة الإنارة وتجهيز سيارات الشفط.



وكانت محافظة الجيزة أعدت الأسبوع الماضي نموذج محاكاة لمواجهة الكوارث الطبيعية عن طريق خريطة اصطفاف لجميع المديريات الخدمية والمراكز والأحياء.