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مصر

"العبور" تتجهز للتعامل مع الأمطار

الثلاثاء 22/أكتوبر/2019 - 11:12 م
جريدة الدستور
علا العلاف
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تابع المهندس علاء عبد العزيز مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، يرافقه المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العبور ونوابه ومعاونيه ومديري الإدارات المختلفة بالجهاز، عمليات شفط وكسح جميع تجمعات المياه من الطرق والمحاور الرئيسية والأنفاق بالمدينة.

وأوضح "عبد العزيز" لـ"الدستور"، أنه تم تجهيز عدد ٩ سيارات لكسح وشفط المياه وسيارة مجهزة ومخصصة للسيول وعدد ٢ سيارة طوارئ بمولدات و١٠ ماكينات كسح صغيرة

وفى نفس السياق أضاف المهندس علاء حماد معاون رئيس الجهاز، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بجميع الإدارات المختصة بالجهاز على مدار اليوم لمدة 72 ساعة للتعامل مع الأمطار والسيول، موضحا أن غرفة طوارئ الجهاز استقبلت ١٥ شكوى خاصة بتجمع مياه الأمطار بالبدرومات، وتم على الفور الدفع بسيارات الشفط للتعامل معها.

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