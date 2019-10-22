يحيى العابد: اليمن من أكبر ضحايا جماعة الإخوان الإرهابية في المنطقة العربية

قال الدكتور يحيى العابد المحلل السياسي اليمني، إن الدول التي تعرضت لثورات الربيع العربي هي الدول التي تمكن منها المد القومي العربي بشكل كبير، ولها مواقف دولية واضحة.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن اليمن كان أكبر ضحية لثورات الربيع العربي، مشيرا إلى أن اليمن كان ضحية لجماعة الإخوان المسلمين التي لعبت دورا كبيرا في مؤامرة كبيرة استهدفت الدول العربية، وجندت كل إمكانياتها لخدمة هذا المخطط.

واستكمل أن جماعة الإخوان الإرهابية ليسوا أصحاب قضية، أو معتقد ولا ينتمون لأوطان، ومع ذلك يريدون أن يحكموا.